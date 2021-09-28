رامي عياش.. يطلق مبادرة "تحدي التعلم" للتكفل بتعليم طفل لمدة عام



نشر رامي عبر صفحته الخاصة على تويتر مقطع فيديو، كشف من خلاله أن جمعية "عيّاش الطفولة" تتكفّل بتعليم ألفي طفل في لبنان من شماله إلى جنوبه دون أي تفرقة.



وأطلق عياش تحدياً يهدف إلى تعليم آلاف الأطفال واختار ثلاثة أسماء وكل اسم منهم سيتكفل بتعليم طفل لمدة عام وبدورهم كل اسم فيهم سيسمّي ثلاثة أسماء لتكبر الرسالة أكثر لبناء جيل كامل قادر على بناء وطن حقيقي.

تحت شعار "الهدف دائماً هو بناء الإنسان".. أطلق البوب ستار الفنان اللبناني رامي عياش مؤسس جمعية "عيّاش الطفولة" مبادرة بعنوان "تحدي التعلّم" عن التكفل بتعليم طفل لبنانى لمدة عام كامل وذلك من أجل تخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان مؤخراً.