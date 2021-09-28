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ضبط متهمين بالاتجار المواد المخدرة وسلاح ناري وذخائر في الشرقية

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:56 ص
المتهمان
المتهمان
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالشرقية لقيامهما بالاتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
معلومات وتحريات قطاع الأمن العام
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام (شخصين - لهما معلومات جنائية) أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر _ والثاني مقيم بمحافظة مرسى مطروح وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر، بالتردد على دائرة قسم شرطة أول العاشر) واتخاذ دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر "بدون ترخيص".
ضبط الجناة
عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة أول العاشر وبحوزتهما (بندقية آلية - عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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