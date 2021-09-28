الطالع الفلكى الثّلاثَاء 28/9/2021..أوَان الخير!









*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الثّالثة و34 دقيقة عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور ، ودَخَلَ الجَوْزَاء فى الثّالثة و44 دقيقة فجر اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 18 تُوت قبطى ، 28 أيْلُول رُومى ، 21 صَفَر، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -جَبَرت خاطر طفل يتيم ، الحَسَنَة بِعَشْرَةْ أمثالها يا مُصطفى.(محمُود فرج من فيلم الفانُوس السّحرى-1960)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى السّرطان يعنى

رعاية الأسرة وترتيب المنزل والإتصال بالوالديْن ورعاية مصالحهم ، الشمس ترمز للأب برج الأسد، القمر يرمز للأم برج السّرطان ، تقوية جذورنا العاطفيّة و تأمين ظهرنا من خلال تصفية خلافاتنا العاطفيّة من أيّة شوائب،هذا يشمل حبّك وعاطفتك لوالِدَيْك و لأولادك،زوجتك وشقيقتك وبنات وأبناء عمومتك وأصهارك ، مُروراً بالأصدقاء وزملاء العمل والجيران وإنتهاءً بحارس/بوّاب العمارة أو شحاذ يعتاد الوقوف قريباً من منزلك، العَطف/السّرطان/القمر/الأمُومَة تعنى عطفك وإهتمامك على كل مَا و مَنْ حولك بصورة تشمل الإنسان والحيوان و النبات وحتى الحجر وكأنك أم تخاف على ولدها ، غالباً تشعر برغبة شديدة فى إطعام القطط.





بالإضافة لمواليد العذراء والحمل والأسد فبرج السرطان مُستعدّ للتضحية بوقته وماله ونفسه لإنقاذ حيوان مُعرّض للخطر، لن يكتفِ بالتململ والرّثاء لكنه سينطلق فوراً لإنقاذ الحيوان المسكين ، مواليد السرطان والعذراء هم الأكثر نشاطاً فى المجالات الخيرية الخدمية دون مُقابل مالى كدور رعاية الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصّة وشلاتر/ملاجئ القطط والكلاب وأكثر سخاءً فى الإنفاق المالى لإجراء العمليات الجراحية للمرضى وقضاء ديون الغارمين وتزويج اليتيمات وهذه الأنشطة يزداد نشاطك فيها بصرف النظرعن بُرجك وقت حلول القمرفى بروج السرطان والعذراء والحمل ،وإن كان فعل الخيرلايرتبط بتوقيت مُعيّن إلا أوان ظهوره أمامك ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الثور: النجاح لا يُقدم على طبق من فضة ، ضاعف جهدك المبذول حتى تحقق تقدماً مهما كان صغيراً، إنجِزْ القليل لكن إنْجِزْه بإتقان.





برج الجوزاء: الزراعة وحتى طهى الطعام تحتاج الوقت لتنضج و العلاقات الشخصيّة والمشاريع الجديدة ليسا إستثناءً،حتى تظهر النوايا، فى التأنّى السّلامة.





برج السّرطان: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج الأسد: قد تتلقى مُساعدة ماديّة من الأسرة لهدف مُحدّد فتأكد أنك تنفق تلك المساعدة فى الإتجاه الذى جاءت لأجله.





برج العذراء: تَحَاشَ الدخول فى مُناقشات تنقلب لمنازعات على أشياء أو مواضيع تافهة ،مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.





برج الميزان: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون مُختصراً واضحاً فى طلباتك أو شرح موقفك دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً.





برج العقرب: إستعمل الألقاب والألفاظ لوضع مساحات بينك وبين الآخرين لتضمن أنّهم لن يقومو برفع حواجز الكلفة ، من كَثُرَ مُزَاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج القوس: عينك كالصّقر فى إلتقاط العيوب والشوائب فى العمل ، إن شعرت بخلل بمُستند أو علاقة فلا تقبلها ،صدّق إحساسك و خذ وقتك الكافى.





برج الجدى: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تقفز إلى رأسك عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج الدّلو: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لاتُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.





برج الحوت: إبحث عن مهاراتك وحاول توظيفها فيما تُجيده ولا تقلّد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.