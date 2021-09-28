قائمة بنها في الموسم الجديد بالقسم الثاني





صفقات بنها



وتضم القائمة الثانية كلا من، عمرو عبد المجيد حارس كوكاكولا، وإبراهيم عيسى حارسى الإعلاميين، وأحمد عبد الغني غنوة لاعب لاشرقية، أحمد بلحه لاعب السكة الحديد، حسن زكريا، عمرو ثابت مدافع الإتصالات، وماجد عادل، إيهاب عبد المحسن، وإسلام ووجيه وعبد الله زيكا وعبد الرحمن بوجى وسيد مصطفى مهاجم المنصورة، ومدحت منسى قائد بورتو، وأحمد علي من سيراميكا .





القائمة الأولى



بينما ضمنت القائمة الأولى 12 لاعب وهم، الحارس محمد السعدنى و مصطفى ضاحى وإسلام جودة ومحمد محيى سامبو وعزت درباله ومحمد سلامه ومحمد رجب ريعو ومحمد مصطفى كمنص وأرنوب وسعد عبد الله ومحمد سلامه ويليام .





الجهاز الفني





عيد مرازيق مدير فني، محمد رمضان مدرب عام،مصطفى عبد الله مدرب، عبد الحميد على مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد مصيلحى مخطط أحمال، ومحمد عاطف عبد العزيز طبيب، ومحمود مجدى اخصائي علاج طبيعي وأحمد توفيق اخصائي تأهيل، حسام حسنى مدير إداري .





استقر مسؤلو مجلس إدارة نادي بنها على قيد 12 لاعب في القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة عيد مرازيق الذي يستعد لخوض منافسات الموسم الجديد بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني عقب الخضوع لفترة من التدريبات البدنية والفنية ولعب مباريات ودية .