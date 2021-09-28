تدخل محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحل أزمة توقيع عقوبة 300 ألف جنيه، على لاعبو الفريق عقب خسارة كأس السوبر المصري.





الشناوي يتدخل لحل عقوبة الـ300 ألف عقب خسارة السوبر

كان محمود الخطيب رئيس النادي قد فرض غرامة على لاعبي الفريق 300 ألف جنيه بعد خسارة لقب كأس السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش.





وعقد محمد الشناوي، جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل بحث إمكانية إلغاء العقوبة الموقعة على لاعبو الفريق.





وكان تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي دور الثمانية من بطولة كأس مصر، عقب تحقيق الفوز على نظيره نادي إنبي.