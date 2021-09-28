دكتور خالد صلاح يكتب: المهنة: مُنتحِر

المهنة : منتحر ليس اسم لفيلم العيدين ولا حتى أعياد السنة التي لا حصر لها!!!!!!!!!!!!.

وليس عنوان المهنة منتحر عنواناً لمسلسل رمضان الماضي ولا القادم ولا حتى جزء من معجنة المسلسلات الرمضانية!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ولي المهنة منتحر عنواناً لمسرحية كوميدية ولا حتى تراجيدية!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

وإنما المقصود هنا التعبير عن ظاهرة ومشكلة اجتماعية ظهرت على شاطئ الأحزان وقذفت بها الأمواج من شواطئ أخرى لتظهر في مجتمعنا الذي لا يقاس بالمجتمعات الأخرى التي أتت منه الظاهرة لا في القدرات ولا الامكانيات.

ولم يعد أصحاب مهنة الانتحار كبارًا أو صغارًا او شباباً فقط؛ وإنما شملت جميع الفئات من صغير أو صغيرة لم تتشقق أيديهم وأقدامهم من كثرة المشى ولم تعطي لهم الأيام والأحداث والبشر ظهورهم وقت الشدة؛ فأصبحوا مكشوفي الأظهر لا سند لهم ولا مأوى ولا يملكون أو يتحملون من دنياهم إلا نعومة أظفارهم والمصروف الجيبي الذي يأخذونه من ابائهم وامهاتهم.

ولم يعد أصحاب مهنة الانتحار من الشباب أو الشابات الذين من المفروض أن يملأوا الدنيا بنشاطهم وحركتهم وعزيمتهم التي تتفتت عليها الصعاب والحديد؛ فأصبحوا أكثر هشاشة وضعفاً كخيوط العنكبوت.

ولم يقتصر الانتحار على الأطفال الصغار أو الشباب الغمار؛ بل شمل الانتحار أصحاب العقول بعد الأربعين والخمسين فاستسلموا لاحزانهم وتركوا أنفسهم للموت يعصف بهم.

وهذه الظاهرة التي كثرت في مجتمعنا جعلتنا نتساءل جميعاً؟؟؟؟

هل ظاهرة الإنتحار نتاج أسباب اقتصادية وفقر يضرب جنبات نفوس المنتحرين قبل أن يضرب جنبات بيوتهم وما تتطلبه الحياة من أعباء المعيشة وتكاليفها من مأكل ومشرب وملبس لهم ولاولادهم.

أم أسباب الانتحار اجتماعي نتيجة المشكلات الاجتماعية والتفكك الأسري المنتشر حالياً والمرتبط في المقام الاول بأسباب اقتصادية وغياب الدور الأسري من المنازل وعدم احتضان الابوين للابناء وتركهم فريسة للانتحار.

أم سبب الانتحار يتجسد في التنشئة الاجتماعية بجميع مؤسساتها سواء في البيت أو المدرسة أو الأصدقاء, وغياب دور المؤسسات الاجتماعية في القيام بدورها الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تأتي مع المنتجات الاجنبية فتتناولها كما تقلدهم في المأكل أو المشرب أو حتى الملبس.

ولعل الاراء الحديثة تنادي بأن أسباب الانتحار ترجع إلى تفشي وباء كورونا وما خلفته الجائحة من أزمات اقتصادية أثرت على الحياة الاجتماعية وخاصة الأسرية.

في حقيقة الأمر ربما تكون ظاهرة الانتحار نتاجاً لجميع الأسباب السابقة ويضاف عليها قبلها أو بعدها عدم الثقة بالنفس والضعف النفسي والعصبي لدى المنتحر وعدم قدرته على تحمل صعاب الحياة ومشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية؛ وبالتالي يكون عرضة وفريسة للانتحار.

فيا كل أب.. ويا كل أم... ويا كل معلم... علمَوا ابنائكم كيف يواجهون صعاب الحياة ومشكلاتها؛ حتى لا يكونوا فريسة لظاهرة الانتحار



