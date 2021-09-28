خلال 24 ساعة.. ضبط 1085 قضية تموينية متنوعة

نتائج الحملات

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 1085 قضية تموينية

ضبط 1085 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (10 طن "أسماك مجمدة – كبدة مستوردة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.



ضبط (3،62 طن "مقطعات لحوم – لانشون") بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن سوبر ماركت لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.



ضبط (1،9 طن "أسماك مدخنة - فليه") بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.



ضبط (1،87 طن "لحوم مجمدة – مقطعات كبدة – مفروم لحوم") بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.



ضبط (2 طن "دقيق فاخر") بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصه الطبيعية من حيث اللون والملمس ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مسئول مخبز سياحي "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.



ضبط (1،08 طن "سكر تمويني" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي قدر بـ9180 جنيهًا) بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تمويني) بمحافظة الجيزة.



ضبط (297300 قطعة مستلزمات طبية "مضخة علاج كيماوي – سنون حقن كيماوي") بدون مستندات "مجهولة المصدر" مقلدة لإحدى العلامات التجارية وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك شركة للمستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.



ضبط (123415 قطعة أدوات كهربائية "لمبات ليد – مفتاح كهربائي" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة ( المدير المسئول عن مخزن شركة لتجارة الأدوات الكهربائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.



ضبط (615 قطعة موتور رفع مياه "مقلد لعلامات التجارية" ) بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المحركات الكهربائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.



ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة)..لعدم الإحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وعدم انتظام القيد بدفتر 21 بترول الخاص بالمحطة.. وتجميعه (49000 لتر "بنزين 80 ،92" للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.. قدرت الكمية بـ 340750 جنيها).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.