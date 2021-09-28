كشفت تقارير صحفية أسبانية، عن آخر تطورات صفقة دافيد ألابا مدافع ريال مدريد، في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه اللاعب النمساوي خلال الفترة الحالية.





مفاجأة بشأن صفقة ألابا مدافع ريال مدريد

وأنضم ألابا إلى ريال مدريد في يونيو الماضي خلال صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع بايرن ميونخ الإلماني.





ووفقًا للمعلومات الواردة بشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن بيريز يشعر بالإحباط بسبب تأخر في حسم صفقة ألابا، ولم ينجح في ضمه إلى ريال مدريد قبل عدة مواسم.





وأضاف:" أن بيريز معجب بأداء ألابا وسرعة اندماجه مع الفريق هذا الموسم، وذلك لتعويض رحيل سيرجيو راموس إلى باريس سان جيرمان".





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن ألابا ظهر بمستويات رائعة مع الميرنجي هذا الموسم، وكأنه يلعب في "سانتياجو برنابيو" طوال مسيرته.





والجدير بالذكر أن بيريز يعلم جيدًا أنه كان سيدخل في حالة من الفوضى، إذا لم يقدم بديل راموس أداءً مقنعًا مع الميرنجي في الموسم الحالي.