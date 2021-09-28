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زراعة الشيوخ: محطة معالجة مياه "بحر البقر" تعمل على إنشاء مشروع متكامل

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 12:05 م
النائب
النائب
دينا عبد الستار
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، يعكس حرص القيادة السياسية واهتمامها البابغ بتحقيق التنمية والتعمير في سيناء، وذلك وفقًا للمشروع القومى المتكامل للتنمية المستدامة بإنشاء شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء، فضلًا عن تدشين العديد من المشروعات التنموية الكبيرى بتكلفة تتجاوز الـ 700 مليار جنيه خلال الـ6 سنوات الماضية.


وأضاف "أبوالفتوح"، أن محطة معالجة مياه "بحر البقر" في بورسعيد تعمل على إنشاء مشروع تنموي زراعي متكامل يشمل الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي للمساعدة في زيادة الصادرات وتقليل الواردات من خلال إدارة نظام النقل ومعالجة المياه وتطهير القنوات وحاملات المياه وأعمال البناء، لافتًا إلى أن المشروع يفتح آفاق الاستصلاح لمساحة تصل 400 ألف فدان فى شمال سيناء.


وأوضح أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن تحلية مياه الصرف واعادة استخدامها في الزراعة توفر في الاستهلاك اليومي لمياه نهر النيل الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه العذبة، حيث أن إجراء تنقية المياه تتم وفقًا للمعايير الدولية وتعتبر المياه غير مناسبة حتى تتم معالجتها أو خلطها بالماء النقي، مضيفًا أن تنقية المياه يجب أن تكون معالجة ثلاثية بالترسيب والتعقيم الكامل للمياه أو بالخلط مع الماء النقي وجعله صالحًا للاستخدام في جميع الأغراض.

وقال "أبوالفتوح"، إن توجيهات الرئيس السيسي، بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والجسور والترع والمنشآت المائية خلال 6 أشهر تحمل أهمية كبرى، في ظل خطورة تلك التعديات لأنها تأخذ أجزاء من الجسور والترع والمسطحات المائية وتشمل أيضا المجاري المائية، مشيرًا إلى أن قانون الموارد المائية الجديد نص على منح الضبطية القضائية للمسئولين بهدف الحفاظ على المجاري المائية من أية تعديات.

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محطة مياه بحر البقر مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي زراعة الشيوخ جمال أبوالفتوح

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