مطرانية أسوان تستقبل عزاء الأنبا هدرا غدا

عزاء الأنباء هدرا

وكان قد تعرض الأنبا هدرا مؤخرًا لوعكة صحية على إثر إصابته بفيروس كورونا المُتحور، والمعروف بـ"دلتا بلس".



ويتم نقل الجثمان إلى كاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بأسوان، ليحضر طقوس تسبحة منتصف الليل التي يُتممها الرُهبان والكهنة، ثم القداس الإلهي صباح الغد وصلاة أخرى على الجثمان.





هذا ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة الجنازة على جثمانه في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.