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مطرانية أسوان تستقبل عزاء الأنبا هدرا غدا

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 12:07 م
الأنبا هدرا
الأنبا هدرا
ماريان عيد
أعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس، أنها ستتلقى واجب العزاء في رحيل الأنبا هدرا مُطران أسوان، على مدار صباح ومساء غد الأربعاء، وذلك من الساعة التاسعة والنصف وحتى العشارة والنصف من صباح الغد، بالإضافة إلى فترة مسائية تمتد من الساعة السادسة وحتى التاسعة.

رحيل الأنباء هدرا 
وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المطران الجليل والشيخ الوقور نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بعد صراع قصير مع المرض.

وأعلن إبراهيم، في بيان صدر أمس عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رحيل الأنبا هدرا عن عمر تجاوز ٨١ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرن منها ٤٦ سنة أسقفًا ومطرانًا لإيبارشية أسوان.

عزاء الأنباء هدرا 
هذا ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة الجنازة على جثمانه في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

وكان قد تعرض الأنبا هدرا مؤخرًا لوعكة صحية على إثر إصابته بفيروس كورونا المُتحور، والمعروف بـ"دلتا بلس".

ويتم نقل الجثمان إلى كاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بأسوان، ليحضر طقوس تسبحة منتصف الليل التي يُتممها الرُهبان والكهنة، ثم القداس الإلهي صباح الغد وصلاة أخرى على الجثمان.

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