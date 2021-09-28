الزراعة: مياه محطة بحر البقر تكفي لـ 500 ألف فدان (فيديو)

هنأ الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الشعب المصري بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة معالجة مصرف البحر، إذ أنها تشمل كل العمليات اللازمة لاستغلال مياه الصرف الزراعي وتحويلها إلى مياه صالحة للزراعة، بداية من تحويل جزء من مصرف بحر البقر، مرورا بالمياه أسفل قناة السويس، حتى الشرق والمحطة العملاقة، وكل ذلك تم خلال 24 شهرا بعمل جاد ودؤوب وعدد كبير من العمالة المصرية.





وأضاف "الشحات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الزراعة عملت على استكشاف والحصول على أراض زراعية لاستخدام هذه المياه، وأجرت دراسات حقلية واستكشافية للأرض وتحاليل التربة ووصلت إلى أن هناك مساحة قدرها نصف مليون فدان جاهزة للزراعة ويتم التنسيق الآن مع الجهات المعنية لاستخدام طرق الري الحديثة لزراعتها، موضحًا أن كميات المياه المتاحة بمحطة بحر البقر ستكفي لزراعة نصف مليون فدان وفي المستقبل قد نصل إلى 700 ألف فدان.



