عاجل.. الداخلية تكشف سبب سماع دوي فى الأهرام

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القول الأمنى المعين لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأهرام بسماع دوى من داخل إحدى محطات تموين السيارات "غاز – بنزين" كائنة بدائرة القسم.



وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين حدوث صوت دوى ناتج عن "موجة ميكانيكية" صادر من جهاز "كمبروسر هواء"، والمخصص لسحب الغاز من الماسورة الرئيسية ودفعه إلى إسطوانات التخزين لتغذية طلمبات تزويد السيارات بالغاز، مما أسفر ذلك عن إصابة (إثنين من العاملين بالمحطة "بكسور وسحجات متفرقة"، وتم إغلاق محابس الغاز بمعرفة المختصين لحين الإنتهاء من الإصلاح.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

