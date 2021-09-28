نائبة محافظ الإسكندرية تتابع بدء مشروع إنشاء سوق حضاري بالناصرية (صور)

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، برفقة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، تجهيزات بدء مشروع إنشاء سوق حضاري بمساكن الناصرية بنطاق حي العامرية ثان، والمقرر إطلاق إشارة البدء لتنفيذه خلال الشهر القادم، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة، في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذ على أرض الإسكندرية.

استجابة وتلبية لاحتياجات الأهالي بالعامرية ثان

وأوضحت "عازر" أن مشروع إنشاء السوق الحضاري جاء استجابة وتلبية لاحتياجات الأهالي بالعامرية ثان، مشيرة إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة المشروع حيث تم وضع الدراسة النهائية والتنسيق بأن يتم التمويل من خلال جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي الممثل في بنك الاستثمار.

أهم المشروعات التي يحتاجها المواطنين

وأضافت أن مشروعات إنشاء الأسواق تعد من أهم المشروعات التي يحتاجها المواطنين، فضلًا عن مساهمتها في توفير فرص عمل للأهالي سواء أثناء عملية إنشاء السوق نفسه أو بعد تشغيل السوق.



على الصعيد ذاته؛ أكدت عازر أن المحافظة بصدد إقامة مجموعة من مشروعات التطوير التي تخدم المناطق الأكثر احتياجًا بالعامرية ثان وغيرها من الأحياء لتوفير فرص حياه أفضل للمواطنين.



من جانبه؛ قال اللواء خالد جمعة السكرتير المساعد بالمحافظة، أنه من المقرر رفع كفاءة محيط منطقة مساكن الناصرية والبلوكات بها، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تأتي بمثابة البداية لمجموعة من الأعمال التي سيتم تنفيذها تباعًا استجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.



وثمن خالد جمعة دور الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار في تمويل عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية، وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجا.



وقال المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، أنه تم تخصيص مبلغ 54 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية في إطار مشروع تطوير البنية الأساسية وتحسين نوعية الحياة، وذلك كمنحة بالكامل تم تخصيصها لتمويل 3 مشروعات، موضحًا أنه تم الانتهاء من عدد 2 مشروع شملت مشروع تطوير الطرق والصرف الصحي بنطاق العامرية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء السوق الحضاري الذي نحن بصدد إطلاقه.



جاء ذلك بحضور ممثلي من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار، ووفد من جهاز المشروعات، واللواء أشرف بهجت رئيس حي العامرية ثان، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، وجميع الجهات التنفيذية المختصة.