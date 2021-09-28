ضبط شركة وهمية للنصب على المواطنين بكفر الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط شركة وهمية بكفر الشيخ، تخصصت في النصب والاحتيال على المواطنين.

بلاغ بالحادث

فقد تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (صاحب ومدير شركة لتوريد وتأجير المعدات الثقيلة، مقيم بالإسكندرية) بقيام مسئولي إحدى الشركات بالنصب والاحتيال عليه من خلال طلب توريد عدد 3 لوادر بقيمة مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لشركتهم والاستيلاء على تلك المعدات دون سداد قيمتها وإعطائه شيكات بنكية تبين أنها بدون رصيد.

تحديد المتهم

من خلال إجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وأسفر الفحص أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، له معلومات جنائية) إذ قام المذكور بممارسة نشاطًا احتياليا على المواطنين وأصحاب الشركات وقام بإنشاء شركة وهمية لتوريد المعدات الثقيلة والترويج لها من خلال إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وطلب توريد معدات ثقيلة والاستيلاء عليها وعدم سداد ثمنها وقام باستئجار مخزن بأحد العقارات لمدة شهر كمقر للشركة واستقطاب ضحاياه وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء من الشاكى على عدد ثلاثة لوادر بقيمة مبلغ (3) مليون جنيه وإعطائه شيكات بنكية تبين أنها بدون رصيد وعقب ذلك قام بالهرب خشية ملاحقة ضحاياه له.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إعداد عدة أكمنة وأمكن ضبط المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

