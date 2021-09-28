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البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة المتنيح الأنبا هدرا

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 12:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ماريان عيد
يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة الجنازة على جثمان الأنبا هدرا مُطران أسوان، وذلك فى الكاتدرائية المُرقسية الكُبرى للأقباط الأرثوذكس بحي العباسية بالقاهرة.

صلاة الجنازة على جثمان الأنبا هدرا
وكان قد تعرض الأنبا هدرا مؤخرًا لوعكة صحية على إثر إصابته بفيروس كورونا المُتحور، والمعروف بـ"دلتا بلس".

كاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بأسوان
وسيتم نقل الجثمان إلى كاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بأسوان، ليحضر طقوس تسبحة منتصف الليل التي يُتممها الرُهبان والكهنة، ثم القداس الإلهي صباح الغد وصلاة أخرى على الجثمان.

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جنازة الأنبا هدرا البابا تواضروس الانبا هدرا

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