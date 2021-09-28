موسوعة "جينيس" تكشف تفاصيل حصول مصر على 3 أرقام قياسية جديدة (فيديو)

كشف الدكتور أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق لموسوعة جينيس في مصر، تفاصيل معايير وآليات موسوعة جينيس لمنح مصر 3 شهادات لإنشاء أكبر محطة معالجة مياه وتحلية، موضحًا أن هذه الأرقام هي أكبر محطة معالجة مياه في العالم بسعة 64.8 مكعب في الثانية، وهو ما يصل إلى 5.6 مليون متر مكعب في اليوم وذلك في محطة معالجة بحر البقر.





وأضاف "مقلد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن ثاني رقم قياسي هو أكبر محطة معالجة حمأة في العالم، وهو ما يمثل نقطة قوة كبيرة جدا لمصر، إذ أن الحمأة هي المواد الضارة الناتجة عن تحلية المياه من شوائب ومواد صلبة وسائلة، والتخلص منها قد يكون له أضرار كبيرة، وعند تنفيذ محطة معالجة بحر البقر تم مراعاة هذا الأمر، وتم تنفيذ وحدة معالجة للحمأة الأكبر من نوعها في العالم.





وتابع، أن وحدة الحمأة تنتج نحو 360 جرام في الثانية ما يعادل 31 ألف كجم من الحمأة، حيث تعاد استخدامها لكي تناسب الاستخدامات الصناعية المختلفة، أما محطة إنتاج الأوزون فقد حصلت على الرقم القياسي الثالث، فقد كانت تنافس 6 محطات أمريكية مجتمعة، وكان هناك إثبات أنها محطة واحدة تقوم بإنتاج هذا الكم الكبير، وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا؛ لأنها أنشئت وفقا لأفضل المعايير العالمية على الإطلاق، ويصعب منافستها بأي حال من الأحوال.



