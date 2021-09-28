يواصل مسؤولو النادي الأهلي، البحث عن مدرب عام جديد لتولي هذا المنصب في جهاز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.





مفاجأة.. مدرب أجنبي يقترب من الانضمام لجهاز موسيماني في الأهلي

حيث استقر الرأي داخل لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي على الاستعانة بمدرب مصري قوي لشغل منصب المدرب العام .





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن هناك عددًا من لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي طرحوا على سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الاستعانة بخدمات ديفيد سيزا المدرب العام السابق في جهاز السويسري رينيه فايلر.





وتابع المصدر، أن لاعبو الأهلي أكدوا أنه مدرب متميز وكانت له بصمته في الفترة التي قضاها مدربًا للأهلي قبل رحيله مع فايلر.





وحقق ديفيد سيزا نجاحات في منصب المدرب العام للأهلي، حينما كان مساعدا للسويسري رينيه فايلر وكان قريبًا من لاعبي الأهلي.