استدعى مدرب منتخب تشيلي، مارتن لاسارتي، المهاجم أليكسيس سانشيز للمواجهات الثلاثة القادمة ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بعد تخطيه إصابته العضلية، كما عزز هجوم منتخب "لاروخا" باستدعاء مهاجم من الدوري الأمريكي للمحترفين ولاعب صاعد آخر من الدوري المحلي.





لاسارتي يستدعي نجم إنتر ميلان لمنتخب تشيلي

وكان أليكسيس قد غاب عن الاستدعاء الأخير للمنتخب بسبب مشكلاته، وعانى خط الهجوم في مباريات تشيلي ضد كل من البرازيل والإكوادور وكولومبيا، حيث لم يحصل خلالها سوى على نقطة من أصل 9 ممكنة، لكن مهاجم إنتر ميلان الإيطالي أصبح جاهزا الآن للدفاع عن قميص بلاده مجددا.





كما يعود للقائمة التي تضم 27 لاعبا أيضا لتشيلي-البريطاني، بن بريريتون، الذي كان قد غاب أيضا عن معسكر بلاده الأخير بسبب رفض ناديه، بلاكبرن روفرز، الاستغناء عن لاعبيه للمنتخبات، لكنه سيتمكن الآن من اللعب أمام كل من بيرو يوم 7 أكتوبر/تشرين أول، وباراجواي يوم 10 وفنزويلا يوم 14.





ويمر بن بريريتون أيضا بتوقيت جيد مع ناديه حيث سجل عطلة الأسبوع الماضي 3 أهداف مع الفريق ليتصدر قائمة هدافي التشامبيون شيب.





كما استدعى المدرب الأوروجوائي أيضا المهاجم الواعد، باستيان يانييز، المحترف بصفوف أونيون إسبانيولا بالدوري التشيلي، وسيحظى خط الهجوم كذلك باللاعب المخضرم، إدواردو فارجاس، هداف المنتخب في نسخة كوبا أمريكا الأخيرة.





وتشهد القائمة حضور الحارس المخضرم والقائد، كلاوديو برافو، إضافة للمدافع جاري ميديل ولاعبي الوسط، تشارليز أرانجيز وأرتورو فيدال، علما بأن تشيلي تحتل المركز الثامن في جدول التصفيات بسبع نقاط جمعتها من تسع مباريات.



