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إزالة 25 حالة تعدٍ وبناء مخالف بالبدرشين ومنشأة القناطر وأبو النمرس

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:12 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إسماعيل منطاوي
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن بشن حملات مكثفة لاسترداد حق الدولة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة وردع المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
متابعة يومية
مشيراً أن هناك متابعة يومية لنتائج الحملات بكافة المراكز والمدن وعدد الحالات التي تم التعامل معها لإجراء تقييم لرؤساء الوحدات المحلية.

وفى ذلك الإطار قام مركز ومدينة البدرشين بإزالة هنجر وتعدي على أراضي الدولة "خط بترول" بمنطقة المرازيق بالإضافة إلى تنفيذ 18 قرار إزالة بقريتي نزلة الشوبك وابو رجوان لحالات بناء مخالف وتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة رصدتهم وحدة المتغيرات المكانية وذلك في إطار الموجه 18 لإزالة التعديات.
إزالة حالات بناء مخالف وتعديات على أراضي أملاك دولة بمنطقة أبو غالب
كما قام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة حالات بناء مخالف وتعديات على أراضي أملاك دولة بمنطقة أبو غالب بغرب الرياح، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدٍ على أراضى زراعية بقرى ذات الكوم وبرقاش على مساحات 60 : 80 متر وقد تم تسليم المخالف للشرطه إلى جانب إزالة شدة خشبية تم إقامتها بالمخالفة على مساحة 200متر بقرية الإخصاص.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة جمالون بدون ترخيص على مساحة 280متر بشارع الديب بالإضافة الى إزالة تعديات بالأسوار على مسطح 700متر بناحية حوض الثلاثيني بشبرامنت.

وفى حي بولاق الدكرور تم تنفيذ قرارا إزالة سقف الدور الثالث بعقار بشارع أبو اليزيد بالإضافة إلى إزالة جراج مبيت تم إقامته بالمخالفة بالطريق بشارع كفر طهرمس.

الكلمات المفتاحية

حملات إزالة تعديات إزالة تعديات

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