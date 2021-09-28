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جهود الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:16 م
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية نشاط (عنصرين إجراميين) تخصصوا في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة (المنصورة) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
ضبط الجناة
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، على النحو التالي:

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، وضبط بحوزته (عدد 14 فرد خرطوش محلى الصنع – 1 بندقية خرطوش –مبلغ مالي).

ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، وضبط بحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقات نارية – كمية من مخدر البانجو – هاتف محمول - مبلغ مالي).
اعتراف الجناة
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفي المحمول للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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