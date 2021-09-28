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سقوط عاطل بتهمة سرقة إحدى الشركات في دار السلام

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:20 م
المتهم
المتهم
داليا عادل
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بسرقة شركة بأسلوب كسر الباب.
بلاغ بالحادث
تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (مسئول إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشركة عمله وسرقة (جهاز كمبيوتر "لاب توب"- جهاز راوتـر - أوراق خاص بالشركة) مـن داخلها وكـذا إتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين ).
ضبط المتهم واعترافه
عقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية كانت بحوزته، وأضاف بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة تـردده على مقر الشركة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة الشركة وفى سبيل ذلك أعد أجنه حديدية وتوجه للشركة عقب انصراف العاملين بها وقام بكسر الباب والاستيلاء على المسروقات، ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليهـا وكـذا الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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