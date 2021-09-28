جامعة بنها تطلق مبادرة لتقديم الدعم والرعاية لأكبر دار للمسنين بالعبور

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، بالتعاون مع كلية الطب ولأول مرة مبادرة لرعاية مرضى الزهايمر بأكبر دار مسنين في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للزهايمر.

تقديم كافة برامج الرعاية الصحية والنفسية

وقال الدكتور جمال سوسة، إن جامعة بنها حريصة على تقديم كافة برامج الرعاية الصحية والنفسية ومشاركة كبار السن في المناسبات المختلفة، مؤكدًا أن نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة يهدف بصفة مستمرة إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات.



من جانبها أضافت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المبادرة أطلقت للوقوف على بروتوكولات العلاج المتبعة لحالات الزهايمر ومتابعة طرق الاستجابة لها مع تقديم التوصيات الطبية للتعامل مع مثل هذه الحالات، مشيرة الى أن المبادرة شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات الباطنة العامة والعظام والرمد والنفسية والعصبية.