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تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بجنوب سيناء

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:22 م
تحيا مصر
تحيا مصر
كريم وزيري
نظم صندوق تحيا مصر لمدة ثلاثة أيام، قافلة حماية اجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظة جنوب سيناء، ضمن مبادرتي بالهنا والشفا، ودكان الفرحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق استعدادا لفصل الشتاء والعام الدراسي الجديد.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة تتضمن توفير 24 طن مواد غذائية جافة، و5 أطنان خضروات، و2000 بطانية، و2000 لحاف، و1000 مرتبة اسفنجية، و1000 سجادة، كما تشمل القافلة توزيع 1000 شنطة مدرسية استعدادا للعام الدراسي الجديد، وذلك لصالح 2000 أسرة تم دراسة حالتها في سانت كاترين، والطرفة، والشيخ عواد، وأم هرابة، والأسقف، والنصرة والرأس الأصفر، وابوماضي والسدود، وأبو زيتونة، وابوسيلة، والراحة، والشامية، وخرازين، والسنترال، ورصيص، والمنقا، والاسباعية، والنبي صالح، بالإضافة إلى منطقة الرويسات.

وأضاف أن القافلة تأتي تلبية لمتطلبات أهالي هذه المناطق التي تم تسجيلها خلال القافلة السابقة الشهر الماضي، واحتياجهم للأغطية والأمتعة التي تقيهم من قسوة البرد، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات محور الحماية الاجتماعية التي يتكامل من خلاله الصندوق مع جهود الدولة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين الأولى بالرعاية في مختلف المناطق الأكثر احتياجا.

وأكد عبد الفتاح على أن هذه القافلة تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن قافلة جنوب سيناء يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات تاكي، و GLC، والنساجون الشرقيون، وصندوق أخبار اليوم، وزرقاء اليمامة، فضلا عن مؤسسة خير بلدنا.

وتعتبر مبادرتي بالهنا والشفا، ودكان الفرحة، من أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويستفيد منها نحو 8 ملايين مواطن سنويا، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل خلال الشهر الحالي 3 أرقاما قياسية جديدة في موسوعة جنيس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لرعاية مليون أسرة، حيث سجلت هذه القافلة أرقاما قياسية كأكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية (مليون كرتونة)، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021(4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 ( 6298 جهاز طبي)، وذلك للعام الثاني على التوالي ليصبح الصندوق حاملا لستة ألقاب عالمية في الموسوعة بأكبر قافلتين للعمل الخيري في العالم تم تنظيمهما خلال الفترة من نوفمبر 2020 وسبتمبر 2021.

الكلمات المفتاحية

عبد الفتاح السيسي صندوق تحيا مصر جنوب سيناء تحيا مصر الرئيس السيسي

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