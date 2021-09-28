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رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:23 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
كريم وزيري
تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء لمتابعة الحالة الأمنية والاطمئان على الأحوال المعيشية والإدارية كذلك إجراءات تنفيذ الخطط والمهام  المكلفين بها.

جولة تفقدية 
حيث قام بجولة تفقدية تضمنت المرور على عدد من المشروعات القومية التى تشرف القوات المسلحة         على تنفيذها والمرور على عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، والتقى خلال الجولة بعدد من الأهالى والمواطنين الذين قدموا الشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة نظير ما قدموه من جهود كبيرة لعودة الأمن والأمان بكافة أنحاء مدن وقرى شمال سيناء، أعقبها عقد لقاء مع عدد من القيادات التنفيذية والأمنية لمحافظة شمال سيناء.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة
وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات لما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لإقتلاع جذور الإرهاب، كذلك خطط التأمين المتبعة لتوفير المناخ الآمن لكافة العاملين بالمشروعات القومية الجارى تنفيذها.

كما عقد لقاء مع مقاتلى القوات المسلحة نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لما يبذلوه من جهود وتضحيات أدت إلى استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للإستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن.

وأدار حوارًا مع القادة والضباط والصف والجنود أكد خلاله ثقته فى قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكل قوة للحفاظ على أمن تلك الرقعة العزيزة من أرض الوطن، كما قام بتكريم المتميزين تقديرًا لتفانيهم فى أداء مهامهم  المكلفين بها على الوجه الأمثل.

حضر الجولة التفقدية واللقاء قائد الجيش الثانى الميدانى وعدد من قادة القوات المسلحة.

الكلمات المفتاحية

محمد فريد شمال سيناء رئيس الأركان القوات المسلحة الحالة الامنية

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