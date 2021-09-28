852 وفاة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، تسجيل 852 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصبح ذلك أعلى مؤشر للوفيات اليومية في روسيا بسبب كورونا منذ بداية الجائحة.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، 21559 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 22236 إصابة في اليوم السابق.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (2541 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1530 حالة) ومقاطعة موسكو (1450 حالة).

وأكدت السلطات الصحية الروسية، تماثل 17368 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير مقابل 13513 مريضا في اليوم السابق.