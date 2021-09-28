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كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بكرداسة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:24 م
المتهمان
المتهمان
إيمان عبد العاطى
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بطريق فرعى من طريق صفط اللبن كرداسة بدائرة المركز، وبها إصابة بجروح متفرقة بالجسم.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن المجنى عليها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط وأن وراء إرتكاب الواقعة، أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وتربطهما صلة قرابة بالمجنى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر أحدهما بأن المجنى عليها تركت محل إقامتها بمحافظة أسيوط وأقامت معه وأضاف بحدوث مشادة كلامية بينهما قام خلالها بالتعدى عليها بالضرب ورطم رأسها بالحائط، وفى وقت لاحق إكتشف وفاتها وقام والثانى بنقلها بتروسيكل بدون لوحات تم ضبطه – ملك شقيقهما وإلقائها بمكان العثور.

 

الكلمات المفتاحية

كرداسة جرائم القتل الداخلية اسيوط

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