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هشام عبد العزيز علي خطيبًا للجمعة القادمة من المسجد الأحمدي بطنطا
الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:25 م
محمود الجلاد
كلف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بأداء خطبة الجمعة القادمة 1 أكتوبر 2021م، التي سينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية من المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بمناسبة عيدها القومي.
خطبة الجمعة
يأتي موضوع الخطبة تحت عنوان: "إعمال العقل في فهم النص.. الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية نموذجًا".
خطبة الجمعة
يأتي موضوع الخطبة تحت عنوان: "إعمال العقل في فهم النص.. الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية نموذجًا".
وزارة الأوقاف
وتهتم وزارة الأوقاف باختيار الأئمة بدقة حتى يتسنى للجمهور الاستفادة من الخطب.