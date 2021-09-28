هشام عبد العزيز علي خطيبًا للجمعة القادمة من المسجد الأحمدي بطنطا

خطبة الجمعة







وزارة الأوقاف

وتهتم وزارة الأوقاف باختيار الأئمة بدقة حتى يتسنى للجمهور الاستفادة من الخطب.

كلف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بأداء خطبة الجمعة القادمة 1 أكتوبر 2021م، التي سينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية من المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بمناسبة عيدها القومي.يأتي موضوع الخطبة تحت عنوان: "إعمال العقل في فهم النص.. الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية نموذجًا".