Advertisements

عبدالله سرحان: سر بقاء الأزهر لأكثر من ألف عام وسطيته وبُعده عن التطرف

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:26 م
سرحان
سرحان
محمود الجلاد
قال الدكتور عبدالله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، إن المؤتمر يعالج الوسطية في القضايا الدينية، والعقدية، وأثرها في تحقيق الأمن الفردي والاجتماعي، وفيه يؤصل للوسطية، ويضع لها الضوابط العامة، ويوازن بين الوسطية ومبدأ حرية المعتقد، كما يؤصل لمعالم الوسطية في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، ومناهج المحدثين، ويوضح سماتها كذلك في مناهج المفسرين.
شمولية الوسطية لا تعني بالضرورة أن تكون بين كفر وإيمان
وأكد عميد الدراسات العليا خلال كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء، بمؤتمر الأزهر "الوسطية تأصيلا وتطبيقا وأثرها في تحقيق الأمن الفردي والاجتماعي"، على أن شمولية الوسطية لا تعني بالضرورة أن تكون بين كفر وإيمان، أو طاعة وعصيان، أو بين حق وباطل، ولا تعني التخاذل والانكفاء، أو التهرب من اتخاذ المواقف، إنما هي وسطية بين الإفراط والتفريط، والإسراف والتقتير، والاحتكار والإغراق.
أهمية الفكر الإسلامي الوسطي
وبين الدكتور سرحان أن أهمية الفكر الإسلامي الوسطي تكمن في إيمانه العميق بالتعددية، وسعيه الدائم لتحقيق الوفاق والتعايش وقبول الآخر، واحترامه، وانفتاحه على الحوار مع الجميع دون إفراط في السعي إلى الأهداف، أو تفريط في المبادئ والقيم، مع مراعاة للواقع والمتوقع، وتفريق بين الثابت والمتغير، والأصول والفروع.

واختتم الدكتور سرحان أن موضوع الوسطية يحتاج إلى مزيد من التثبيت والنشر بين الناس؛ ليصبح منهاج حياة، وطريق نجاة، وممارسة وسلوكا يناط بالأمن الفردي والمجتمعي، مضيفًا أنه لابد من جهود فكرية، وعلمية وثقافية مبدعة، تعمل على بلورة هذا الفكر الوسطي، وتضع بحوثًا وخططًا، وبرامج لتطبيقه ونشره؛ حتى ينعم الفرد والمجتمع بالأمن والسلام، وينبذ كل فكر متطرف أو مغال أو مفرط يجعل الناس تعيش به وفيه دون إدراك للحياة أو الدين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في أنه يناقش فكر فقهاء الأمة ونتاجهم في الوسطية، وتطبيقات الوسطية في قضايا الفقه الكلية، وتجليات الوسطية بين الملكية العامة والخاصة، مؤكدًا أن سر بقاء الأزهر لأكثر من ألف عام هو وسطيته وبُعده عن الغلو والتطرف.

وفي ذات السياق أكد الدكتور أحمد توفيق السوداني، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية، أن الدين الإسلامي هو دين الفطرة، مبنيًا على قيم وقواعد إسلامية، ومرتكزًا في مقوماته على الوسطية في التشريعات والمعاملات، ووجه المسلم إلى البعد عن التطرف والمغالاة والإفراط والتفريط، مشددًا أن نتائج التطرف أو الإفراط كلاهما سيء ويضر بأمن واستقرار المجتمعات.

الكلمات المفتاحية

وسطية الأزهر جامعة الأزهر الوسطية الأزهر

أخبار تهمك

بأمر الخطيب.. تغيير جديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة بشأن موعد جاهزية نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. مدرب أجنبي يقترب من الانضمام لجهاز موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يفجرها: 5 إصابات مدوية تضرب الأهلي قبل دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

الشناوي يتدخل لحل عقوبة الـ300 ألف عقب خسارة السوبر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يوجه نصيحة مهمة إلى محمود كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الله السعيد يتحرك للخروج من أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يزف خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك ويفجر مفاجأة بشأن القيد

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ يومين

مفاجأة بشأن صفقة ألابا مدافع ريال مدريد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خبير يكشف مفاجأة عن توقيت عودة مفاوضات السد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:00 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

09:30 ص

بأمر الخطيب.. تغيير جديد في الجهاز الفني للأهلي

11:29 ص

مفاجأة.. مدرب أجنبي يقترب من الانضمام لجهاز موسيماني في الأهلي

12:28 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements