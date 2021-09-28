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ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية وبيضاء ومواد المخدرة في المطرية

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:29 م
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص بالقاهرة، بحيازته أسلحة نارية وبيضاء وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.
نتائج التحريات
فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تردد (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، له معلومات جنائية) على دائرة القسم ومزاولته نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على دائرة القسم مُستقلًا إحدى السيارات، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد 6 طلقات من ذات العيار - كمية من مسحوق البودر المخدر– مبلغ مالي – 3 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات تجارته والسيارة لتسهيل تنقلاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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