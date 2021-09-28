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قرار جديد من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:29 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
مارينا بشارة
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا باعتبار مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق العباسة أبو حماد أبو الأخضر الزقازيق من أعمال المنفعة العامة.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم الثلاثاء.

رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس البرازيلي بمطار القاهرة

وفي سياق منفصل، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين بمطار القاهرة الدولي، هاميلتون أنطونيو موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، حيث أٌجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف البرازيلي.

ووصل نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إلى القاهرة عصر اليوم، على رأس وفد رفيع المستوي في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام، سيتم خلالها عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمسئولين المعنيين، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات.

كما سيحضر الضيف البرازيلي خلال الزيارة عددًا من الفعاليات والاجتماعات الأخرى.

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