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السيسي ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء ذكرى وفاة جمال عبد الناصر

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:29 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
كريم وزيري
أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
وضع إكليل من الزهور
وقام الفريق أول محمد زكى بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال لقاؤه بأسرة الزعيم الراحل اعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصري بما حققه الرئيس عبد الناصر لمصر من مكانة رائدة إقليميًا ودوليًا، وما قدمه من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومساندة الشعوب في نضالها من أجل الاستقلال والحرية، ­مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل نموذجًا فريدًا تحتذى به الأجيال القادمة في العمل والكفاح والتضحية من أجل مصر وشعبها العظيم.
التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة
وأشار إلى أن التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصري للقضاء على الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن، وأن شعب مصر العظيم وقياداته الوطنية الواعية تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بإرادة حرة قادرة على مواصلة المسيرة التنموية والحضارية لخلق حياة كريمة يطمح لها كل المصريين.

حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

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