مفاجأة بشأن موعد جاهزية نجم الأهلي

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعد عودة الجنوب أفريقي بيرسي تاو للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية.





وكان تاو قد تعرض للإصابة أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده الأخير في العضلة الضامة تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهر.





طبيب الأهلي يكسف موعد عودة بيرسي تاو للتدريبات

وقال طبيب الأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن اللاعب الجنوب أفريقي سيعود للمشاركة في تدريبات المارد الأحمر الجماعية بعد أسبوع من الآن وبدأ في الوقت الحالي بالجري بالكرة حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلي الذي يمشي عليه.





ويلتقي الأهلي اليوم الثلاثاء وديا مع فريق الغابة استعدادا لمباراة بطل النيجر في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها 15 أكتوبر المقبل.