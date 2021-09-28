Advertisements

مفاجأة بشأن موعد جاهزية نجم الأهلي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:28 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
كشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعد عودة الجنوب أفريقي بيرسي تاو للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية.

وكان تاو قد تعرض للإصابة أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده الأخير في العضلة الضامة تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهر.

طبيب الأهلي يكسف موعد عودة بيرسي تاو للتدريبات
وقال طبيب الأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن اللاعب الجنوب أفريقي سيعود للمشاركة في تدريبات المارد الأحمر الجماعية بعد أسبوع من الآن وبدأ في الوقت الحالي بالجري بالكرة حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلي الذي يمشي عليه.

ويلتقي الأهلي اليوم الثلاثاء وديا مع فريق الغابة استعدادا لمباراة بطل النيجر في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها 15 أكتوبر المقبل.

الكلمات المفتاحية

بيرسي تاو النادي الاهلي الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

الشناوي يتدخل لحل عقوبة الـ300 ألف عقب خسارة السوبر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة بشأن صفقة ألابا مدافع ريال مدريد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بأمر الخطيب.. تغيير جديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجأة بشأن موعد جاهزية نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ يومين

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يوجه نصيحة مهمة إلى محمود كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجرها: 5 إصابات مدوية تضرب الأهلي قبل دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

خبير يكشف مفاجأة عن توقيت عودة مفاوضات السد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يزف خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك ويفجر مفاجأة بشأن القيد

منذ حوالي 12 ساعة

عبد الله السعيد يتحرك للخروج من أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. مدرب أجنبي يقترب من الانضمام لجهاز موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الأهلي يعلن موعد عودة "فتحي وأزارو" وأخر تطورات إصابة مروان محسن

خاص- الكشف عن موعد عودة ناصر ماهر للمشاركة في تدريبات الأهلي

خبر سار في الأهلي

طبيب الأهلي يكشف عن موعد عودة معلول

الكشف عن موعد عودة محمد هاني لتدريبات الأهلي

تطورات إصابة بيرسي تاو لاعب الأهلي الجديد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:00 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

09:30 ص

بأمر الخطيب.. تغيير جديد في الجهاز الفني للأهلي

11:29 ص

مفاجأة.. مدرب أجنبي يقترب من الانضمام لجهاز موسيماني في الأهلي

12:28 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements