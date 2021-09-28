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القوى العاملة: تدريبات بمجالي الكهرباء والسباكة بالوحدات المتنقلة بالمنوفية

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:31 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
مارينا بشارة
تابعت وزارة القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، فضلا عن التدريب بالوحدات المتنقلة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
إطلاق وحدات تدريب متنقلة 
وأعلنت الوزارة، إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات تهدف إلى الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقال علي حامد الزقم، مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، فى بيان،: إن المديرية عقدت دورات تدريبية في مجالات التفصيل والخياطة والكهرباء والسباكة بالورشة المتنقلة بالمحافظة بزاوية الناعورة مركز الشهداء أحد مراكز مبادرة (حياة كريمة) بالمنوفية وذلك لمدة سبعة أشهر.
 نقل الورشة للوحدة المحلية بكفر عشما
وأشار إلى أنه تم نقل الورشة للوحدة المحلية بكفر عشما - مركز الشهداء لتحقيق أكبر استفادة  ممكنة من المواطنين، وذلك علي مهنة "التفصيل والحياكة " ومن المقرر أن تستمر، شهرا كاملا بـ 100 ساعة تدريبية، بالإضافة إلي دورات تدريبية في مجالي الكهرباء والسباكة، وذلك وسط إقبال من المواطنين وإشادة بدور وزارة القوى العاملة في خدمة المواطنين ومساعدة راغبي العمل في الحصول على فرص عمل مناسبة أو فتح مشاريع خاصة بهم تحسن من دخلهم عن طريق التدريب على المهن التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل وفقا لأحدث طرق التدريب وبأفضل الأجهزة والمعدات.

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