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التنمية الحضرية: 350 مليار جنيه تكلفة تطوير عواصم المحافظات (فيديو)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، إن الجمهورية الجديدة لمصر لها سقف طموح غير محدود، وهذا لا يتقبل وجود عشوائيات داخلها، لافتًا إلى أنه تم إجراء دراسة شاملة للعمران في مصر، وتم أخذ بني سويف ودمياط كشريحتين للدراسة ثم يتم التعميم على مستوى الجمهورية.

وأضاف "صديق"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن الدراسة تتضمن البحث عن أماكن بديلة للمصانع بعيدًا عن المناطق السكنية، واستغلال المساحات الفارغة بدلًا من جعلها مكان لإلقاء القمامة، وإنشاء مناطق امتداد عمراني جديد مخطط ومنظم.

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، أن تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية يعتبر حل لمشكلة العشوائيات، موضحًا أن تكلفة تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية 350 مليار جنيه، وتطوير القاهرة التاريخية جاري العمل في 5 مناطق بها كمرحلة أولى لتطويرها وإعادتها لما كانت عليه لتصبح منطقة تنمية وجذب سياحي.

ونوه، بأن تطوير العشوائيات لا يعتمد على التبرعات، وإنما هناك ميزانية مخصصة له من الدولة، موضحًا أن تكلفة تطوير المناطق الغير آمنة 40 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن صندوق "تحيا مصر" ساهم بمليار جنيه في مشروع "الأسمرات" الذي يبلغ تكلفته 3.6 مليار جنيه، ومشروع أهالينا 1و2 كان ب تبرعات من البنوك، مشددًا على أن دعم القيادة السياسية لتطوير العشوائيات غير مسبوق ولن يتكرر.

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