كشف ملابسات تداول فيديو التحرش بفتاة يوتيوبر في قصر النيل

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تحديد المتهم



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بالتحرش بفتاة يوتيوبر، بمنطقة قصر النيل.تم تداول على إحدى الحسابات الشخصية على تطبيق "إنستجرام" متضمنًا قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بالتحرش لفظيًا بإحدى الفتيات حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله الدراجة النارية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.