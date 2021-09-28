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كشف ملابسات تداول فيديو التحرش بفتاة يوتيوبر في قصر النيل

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:37 م
قوات الأمن
قوات الأمن
داليا عادل
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بالتحرش بفتاة يوتيوبر، بمنطقة قصر النيل.
تفاصيل الفيديو
تم تداول على إحدى الحسابات الشخصية على تطبيق "إنستجرام" متضمنًا قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بالتحرش لفظيًا بإحدى الفتيات حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.
تحديد المتهم
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله الدراجة النارية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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