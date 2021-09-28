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انطلاق عملية أمنية في محافظتي صلاح الدين وديالى لتعقب فلول داعش

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:39 م
الجيش العراقي
الجيش العراقي
وكالات

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية في محافظتي صلاح الدين وديالى لتعقب فلول تنظيم داعش، حسبما ألإادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أحبطت السلطات العراقية، محاولة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى الأراضي العراقية، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

 

وفي وقت سابق، أحبطت القوات الأمنية فى إقليم كردستان العراق، عملية إرهابية فى أربيل.

 

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أنه لم يرد مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات العملية، مشيرة إلى أن مجلس أمن إقليم كردستان سيعرض لاحقا تفاصيل عملية القبض على المجموعة الإرهابية.

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