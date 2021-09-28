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أغنية "ع الدوغري" لأحمد سعد ومصطفى حجاج تتصدر المركز الأول على "يوتيوب"

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:59 م
أحمد سعد
أحمد سعد
نور طلعت


حققت أغنية"ع الدوغري" لـ أحمد سعد، ومصطفى حجاج نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" حيث حققت مليون مشاهدة وتصدرت أيضًا التريند بوصولها للمركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا بقسم"الموسيقى" على نفس الموقع.


أغنية"ع الدوغري" من كلمات الشاعر مصطفى حسن، ألحان محمد عبد المنعم، توزيع أحمد حسام، وإلهامي دهيمة، وماستر هاني محروس.

والجدير بالذكر أن مصطفى حجاج طرح مؤخرًا أغنية "كله شمال"، والأغنية من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقي أمين نبيل، وإخراج محمد القاضي.

الكلمات المفتاحية

مصطفى حجاج ع الدوغري أحمد سعد

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