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التحفظات الفرنسية تطغي على قمة التجارة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
منار طارق
تسعى فرنسا لتخفيف خطة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. أعلن دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن إعلان التعاون التكنولوجي يتعارض مع رغبات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

يهدف كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى مناقشة نقص أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وقضايا المنافسة التقنية في الاجتماع الافتتاحي لمجلس التجارة والتكنولوجيا (TTC) يوم الأربعاء. ومع ذلك، قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن فرنسا تريد حذف إشارة إلى اجتماع ثان في ربيع عام 2022، عندما تجري الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وقال دبلوماسيون إنها سعت أيضًا إلى إزالة الصياغة الخاصة بشراكة سلسلة توريد أشباه الموصلات المقترحة والتي قالت إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعتمدان على بعضهما البعض. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي "هناك إجماع ناقص واحد." بينما قال دبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن وجهة النظر الفرنسية هي أن أمن الإمدادات تجاوز مجرد مسألة أشباه الموصلات قصيرة الأجل، بما في ذلك اللقاحات على سبيل المثال، وأن الولايات المتحدة نفسها لا تريد أن تعتمد على الاتحاد الأوروبي.

واضاف الدبلوماسي إن فرنسا شددت على أن النهج يجب أن يكون أكثر حذرا مع ضرورة إعادة بناء الثقة عبر الأطلسي. وقالت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، إنها تعمل على حل القضايا الثانوية المعلقة وإنها واثقة من الانتهاء من البيان في الوقت المناسب لاجتماع بيتسبرغ.

سيستضيف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزيرة التجارة جينا ريموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي نواب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس ومارجريت فيستاجر في منتدى مصمم أيضًا لوضع معايير تقنية. وقال دبلوماسيون إنه لم يتضح كيف سيتوصل أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في الوقت المناسب لاجتماع يوم الأربعاء، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية كانت تجري محادثات مع فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي. يضيف فارق التوقيت البالغ ست ساعات بين بروكسل وواشنطن طبقة أخرى من التعقيد.

وقال دبلوماسيون إن التحفظات الفرنسية كانت أقل ارتباطًا بهذا النزاع وأكثر ارتباطًا بإيمان فرنسا الأقوى بالحكم الذاتي للاتحاد الأوروبي.

الكلمات المفتاحية

قمة التجارة التكنولوجية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

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