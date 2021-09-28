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أزمة مدوية في الأهلي بسبب ثنائي الفريق

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:58 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
شهدت الساعات القليلة الماضية، حالة من الاستياء على ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، بسبب تأخر تعديل عقودهم رغم رفضهم عروض الرحيل.

"غضب الشحات وقفشة بسبب تأخر رفع رواتبهم"

وأبدى كل من محمد مجدي قفشة وحسين الشحات ثنائي الفريق، غضبهم من تأخر تعديل عقودهم ورفع رواتبهم السنوية، رغم الحصول على وعود متعددة من مجلس إدارة النادي، باتخاذ الخطوة منذ مدة.

"خسارة السوبر تؤجل تعديل عقود الثنائي"


وكان من المقرر أن يتم تعديل عقد الثنائي خلال الأيام الماضية، إلا أن خسارة لقب كأس السوبر المصري، أجل الأمر لوقت لاحق.

وحصل الثنائي على وعود بتعديل عقودهم، عقب رفضهم الرحيل في الانتقالات الصيفية الجارية، رغم قوة العروض التي تلقوها من الدوريات الأخرى.

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي والثنائي، عقب الانتهاء من مواجهة جانديرميه ناسيونال النيجري، في دوري أبطال إفريقيا، للاتفاق على عقودهم الجديدة.

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