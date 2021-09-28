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نجم تشيلسي يتوقع انتفاضة أمام يوفنتوس

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 02:02 م
كريستنسن
كريستنسن
وكالات
قال أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي، إن موقعة فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس غدا الأربعاء ستكون فرصة مثالية لاستعادة طريقة اللعب الهجومية للفريق وتعويض الهزيمة (1-0) في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي مطلع الأسبوع.

ولعب تشيلسي بطريقة 5-3-2 بهدف إحباط خطورة سيتي، لكن الفريق لم يقدم سوى الصلابة الدفاعية، وبدأ المدرب توماس توخيل يعيد حساباته بعد أن استقبل مرماه هدفا في الشوط الثاني سجله جابرييل جيسوس ليتجرع أول هزيمة له في الدوري.

وقال كريستنسن لموقع النادي عن المباراة التي ستقام في إيطاليا: "ستكون أفضل طريقة للرد.. كما ستكون فرصة رائعة للعودة إلى طريقة اللعب التي نحبها. الكرة الهجومية مرة أخرى".

وأردف المدافع الدنماركي صاحب الـ25 عامًا: "لم يكن الشعور جيدا بعد الخسارة الأولى في الدوري لكن أمامنا الآن مباراة أخرى للتعويض سريعا وستكون مواجهة صعبة أيضا".

وقال كريستنسن إن تشيلسي بطل أوروبا لا يرى نفسه فريقا دفاعيا، مضيفا: "أظهرنا في مباريات سابقة أن بوسعنا اللعب بخط ظهر من خمسة لاعبين أو ثلاثة لاعبين بنفس الكفاءة. نرغب في الفوز".

وفاز تشيلسي بصعوبة (1-0) على زينيت سان بطرسبرج في ستامفورد بريدج في مستهل مشواره بالمجموعة الثامنة بينما تغلب يوفنتوس على مالمو (3-0).

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