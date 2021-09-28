إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الخاصة

المرحلة الثانية





وأشار مكتب تنسيق القبول بالجامعات الخاصة، إلى أنه يحق للطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة لطلاب المرحلة الأولى الذين استنفدوا الرغبات، التقدم في هذه المرحلة، عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة https:www.cpnu-admission.edu.eg على أن يكون التقدم وفقًا للحدود الدنيا وضوابط التقدم للمرحلة الأولي وبالأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.

أعلن الموقع الرسمي للجامعات الخاصة والأهلية، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية.وناشد الموقع الرسمي للجامعات الخاصة، بسرعة سداد المصروفات اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الحالي.وبدأت أعمال المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 20212022، السبت الماضي، وامتدت لمدة 3 أيام، وانتهت في الثامنة من مساء أمس الإثنين.