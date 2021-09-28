ملابسات العثور على جثة عجوز داخل مسكنه بالحي الراقي

كشفت إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن ملابسات العثور على قتيل داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد، وتبين أن شابا عشرينيا وراء ارتكاب الواقعة بسبب علاقة شذوذ جنسي.

العثور على جثة مسن

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته بالحي الثالث نطاق دائرة قسم أول الشيخ زايد.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ وفحص مسرح الجريمة بدقة تنسيقا مع الأدلة الجنائية.

10 طعنات متفرقة بالجسم

وعُثر على جثة شخص أصل إقامته إحدى محافظات الصعيد، يبلغ من العمر 61 سنة بها 10 طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة في محتويات الشقة.



تحريات العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الشيخ زايد والمقدم إسلام سمير وكيل الفرقة، توصلت إلى أن المجني عليه شاذ جنسيا، كان يمارس الشذوذ مع الصبية مقابل مبلغ مالي إلا أن آخرهم "22 سنة" رفض استكمال لك العلاقة فوقعت بينهما مشادة.



حسب تحريات الرائد كريم سمير رئيس مباحث أول الشيخ زايد، أمسك الشاب بسكين وانهال بالطعنات على المسن فأرداه قتيلا واستولى على مبلغ مالي ولاذ بالفرار.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد البدري والنقباء إسلام شوق وطارق حمزاوي ومحمد حسني معاوني المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.



وتحرر المحضر اللازم وأحاله الرائد أحمد السبع معاون القسم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.