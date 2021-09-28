Advertisements

ملابسات العثور على جثة عجوز داخل مسكنه بالحي الراقي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 02:48 م
جثة
جثة
إيمان عبد العاطي
كشفت إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن ملابسات العثور على قتيل داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد، وتبين أن شابا عشرينيا وراء ارتكاب الواقعة بسبب علاقة شذوذ جنسي.
العثور على جثة مسن
تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته بالحي الثالث نطاق دائرة قسم أول الشيخ زايد.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ وفحص مسرح الجريمة بدقة تنسيقا مع الأدلة الجنائية.
10 طعنات متفرقة بالجسم
وعُثر على جثة شخص أصل إقامته إحدى محافظات الصعيد، يبلغ من العمر 61 سنة بها 10 طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة في محتويات الشقة.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الشيخ زايد والمقدم إسلام سمير وكيل الفرقة، توصلت إلى أن المجني عليه شاذ جنسيا، كان يمارس الشذوذ مع الصبية مقابل مبلغ مالي إلا أن آخرهم "22 سنة" رفض استكمال لك العلاقة فوقعت بينهما مشادة.

حسب تحريات الرائد كريم سمير رئيس مباحث أول الشيخ زايد، أمسك الشاب بسكين وانهال بالطعنات على المسن فأرداه قتيلا واستولى على مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد البدري والنقباء إسلام شوق وطارق حمزاوي ومحمد حسني معاوني المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم وأحاله الرائد أحمد السبع معاون القسم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر قوات الأمن حوادث تحقيق الحي الراقي الأمن أخبار الحوادث

أخبار تهمك

عبد الله السعيد يتحرك للخروج من أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر الخطيب.. تغيير جديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجرها: 5 إصابات مدوية تضرب الأهلي قبل دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن موعد جاهزية نجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ثنائي مصري وأجنبي وحيد.. تعرف على المدرب الأقرب للانضمام لجهاز الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يوجه نصيحة مهمة إلى محمود كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يزف خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك ويفجر مفاجأة بشأن القيد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. 10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم الثلاثاء

منذ ساعة و 26 دقيقة

أزمة مدوية في الأهلي بسبب ثنائي الفريق

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. مدرب أجنبي يقترب من الانضمام لجهاز موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن بطولة الدوري في النسخة الجديدة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن موعد انتخابات الأهلي

منذ 18 دقيقة

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:00 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

09:30 ص

أزمة مدوية في الأهلي بسبب ثنائي الفريق

01:58 م

ثنائي مصري وأجنبي وحيد.. تعرف على المدرب الأقرب للانضمام لجهاز الأهلي

02:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements