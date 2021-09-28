حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات الموجة ألــ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر، ونوفمبر تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع السكندري.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

وفى هذا الصدد، شن حي العجمي برئاسة السيد موسى حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة حيث تمكنت الحملة من تنفيذ قرار الإزالة رقم 6 لسنة 2021 بقطعة الأرض الكائنة ش إكسبريس قبلى طريق ام زغيو عبارة عن مبنى دور أرضى وغرفة وعدد 2 بوابة حديد على مساحة 15647 م2 وكذا تنفيذ القرار رقم 8 لسنة 2021 بالموقع الكائن طريق ام زغيو بجوار مخزن أخشاب الدسوقى عبارة عن مبنى إداري دور أرضي وأسوار وعدد 2 بوابة حديد على مساحة 8951 م2 فضلا عن تنفيذ قرار الإزالة رقم 3 لسنة 2021 للموقع الكائن طريق أم زغيو عبارة عن مبانى أرضية داخل قطعة ارض محاطة بأسوار على مساحة 12000 م2 وكذا تنفيذ القرار رقم 4 لسنة 2021 عبارة عن هدم أسوار من الطوب وبوابة حديد تم إزالتهم بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وفي السياق ذاته قام حي العامرية ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث أسفرت الحملة عن فك شدة خشبية وسملات وقواعد بقرية 4 بنجر السكر وتم التحفظ على كمية من الأخشاب.



ونفذ حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة تمكنت من إزالة قواطيع مباني بالدور التاسع علوي بالعقار الكائن ٤ شارع جعفر الجمرك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

