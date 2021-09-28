إخماد حريق اندلع في مخزن أخشاب بالبدرشين

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقا اندلع في مخزن أخشاب بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من مخزن أخشاب بجوار نقطة شرطة مزغونة.



ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء بقيادة مساعده لقطاع الجنوب تنسيقا مع مأمور المركز.

محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات

وأخمدت قوات الدفاع المدني الحريق دون إصابات بعد محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات مع تنفيذ عملة التبريد لمنع تجددها.



وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.