ننشر لكم متابعينا الكرام في السطور التالية، رابط تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهرية، حيث فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الثاني والمتخلفين عن التقديم من الدور الأول اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى يوم الخميس 30 سبتمبر، عبر بوابة الحكومة المصرية.

رابط تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهرية

حيث يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس، و الرقم السري، حيث يُنصح دائماً بإدخال الرقم السري من خلال أزرار الأرقام الموضحه بدلا من لوحة المفاتيح ، و الرقم السري هو ذلك الرقم المكتوب على استمارة النجاح





ويقوم الطلاب المتقدمين لتسجيل الرغبات كتابة الرقم التأكيدي، ويكون عدد مكون من ستة أرقام، ثم كتابة الرقم التأكيدي، وقم فيما بعد باستكمال البيانات.



