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رابط تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهرية
الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 02:48 م
ننشر لكم متابعينا الكرام في السطور التالية، رابط تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهرية، حيث فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الثاني والمتخلفين عن التقديم من الدور الأول اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى يوم الخميس 30 سبتمبر، عبر بوابة الحكومة المصرية.
رابط تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهرية
وعن رابط تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهريةـ يمكن للطلاب الدخول لموقع التنسيق من ((((((هنا)))))))
حيث يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس، والرقم السري، حيث يُنصح دائماً بإدخال الرقم السري من خلال أزرار الأرقام الموضحه بدلا من لوحة المفاتيح ، والرقم السري هو ذلك الرقم المكتوب على استمارة النجاح
ويقوم الطلاب المتقدمين لتسجيل الرغبات كتابة الرقم التأكيدي، ويكون عدد مكون من ستة أرقام، ثم كتابة الرقم التأكيدي، وقم فيما بعد باستكمال البيانات.
وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 49.43%، بينما بلغت نسبة النجاح فى القسم الأدبي 60.80%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 71.78 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 47916 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 98.37% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.