المترو يستخرج اشتراكات الطلاب السبت المقبل.. اعرف الأوراق المطلوبة

أنهت شركة المترو، استعداداها لبدء العام الدراسي الجديد بداية الأسبوع المقبل، مع التجهيز للدفع لقطارات إضافية فى أوقات الذروة الصباحية والمسائية لاستيعاب الزحام والأعداد الكبيرة من الركاب.



استخراج اشتراكات الطلاب ابتداء من السبت المقبل

وتبدأ شركة المترو استخراج اشتراكات الطلاب ابتداء من السبت المقبل مع بداية العام الدراسى الجديد من كافة مكاتب الاشتراكات الموجودة بمحطات الخطوط المترو لمترو الأنفاق.



ويمكن لأى طالب التوجه لأى مكتب اشتراكات بأى محطة وشراء استمارة طلبة قيمتها 5 جنيهات وملئ بياناتها ثم ختمها واعتمادها من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع لها.



الأوراق المطلوبة

ويتطلب خلال استخراج اشتراك الطلاب إرفاق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة، ويستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.



كارت ذكي

كما يتطلب اشتراك الطلاب استخراج كارت ذكى رسومه 25 جنيها لتحميل عليه الاشتراك، ويستخرج اشتراك الطلاب لمدة 3 أشهر فقط هي فترة الترم الدراسى، وتبلغ نسب التخفيض على اشتراكات الطلاب 98%.

