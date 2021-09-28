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موقف ثنائي يوفنتوس من مواجهة تشيلسي بدوري الأبطال

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 03:03 م
يوفنتوس
يوفنتوس
هايدي يسري
تعرض مهاجما فريق يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا وألفارو موراتا للإصابة خلال مواجهة سامبدوريا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، وخضع الثنائي لفحوصات طبية جديدة في عيادة النادي الإيطالي، الأمس.

وأصدر فريق يوفنتوس بيانًا طبيًا على موقعه الرسمي، عن حالة المهاجمين وموقفهما من مواجهة تشيلسي، غدا الأربعاء ، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكتب يوفنتوس، في بيانه: "عانى موراتا من إصابة عضلية في أوتار الركبة بالفخذ الأيمن، بينما تم تشخيص حالة ديبالا باستطالة عضلية في أوتار الفخذ الأيسر".

وعن موعد عودة اللاعبين، كتب النادي الإيطالي: "سيعود موراتا وديبالا إلى الملاعب بعد الاستراحة الدولية".

كما ذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن فترة غياب موراتا يمكن أن تستمر لأكثر من شهر، وبالتالي سيغيب أيضًا عن مباراتي روما وزينيت عقب التوقف الدولي، ولكن سيعود ديبالا أمام الذئاب.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نارية تجمع بين اثنين من أضخم الأندية الأوروبية، حيث يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي، يوم الاربعاء 29-9، بطل النسخة الماضية لدوري الأبطال فريق تشيلسي الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الكلمات المفتاحية

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