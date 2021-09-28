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ميدو يكشف مفاجأة عن بطولة الدوري في النسخة الجديدة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 03:06 م
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي
كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن بوادر أزمة جديدة في مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل 2021-2022.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك أزمة مشتعلة بين رابطة الأندية واتحاد الكرة، وكل طرف يرى أنه هو المسئول عن تحديد شكل الدوري".

وأوضح أن هناك بعض الأندية ترفض أي اقتراحات بشأن إحداث تغييرات على جدول الدوري من أجل إنهاء المسابقة مبكرًا في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الأندية ليس لديها أي خطط لتسويق لاعبيها في أوروبا مستقبلًا.

وأشار، "سنواجه أزمات عدة في حالة إقامة دوري الموسم الجديد من دورين، لو اللي بيدير المسابقة  بطل سينتهي الدوري في النصف الثاني من شهر 9".

واسترسل، "أول هذه المشكلات، أن سوق الانتقالات لدينا سيكون مختلف عن سوق انتقالات العالم أجمع، مما يعني أنه من المستحيل أن نتمكن من تسويق لاعبينا في الخارج".

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