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انطلاق فعاليات ملتقى السلامة والصحة بالمهنية (سلامتك تهمنا 2021)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 03:09 م
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
فتح الله رضوان
انطلقت فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية (سلامتك تهمنا 2021) بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بإدفو، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وذلك بحضور مدير الإدارة العامة للصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، ورئيس مركز ومدينة إدفو، علاوة على العضو المنتدب للشركة، وسط مشاركة عدد من العاملين وممثلى الشركات والجهات المعنية.

ملتقى السلامة والصحة المهنية 
 ومن جانبه، أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو أن المؤتمر سوف تستمر فعالياته على مدار يومين ويتضمن عرض لخطة الطوارئ والإجراءات الإحترازية، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات المتخصصة فى العديد من الموضوعات منها الأمراض المهنية وأهداف السلامة والصحة المهنية، بجانب المخاطر البيولوجية وإجراءات الوقاية والتعامل الآمن فى ظل جائحة كورونا، فضلًا عن الإسعافات الأولية والمخاطر الكيميائية.،

ورشة عمل 
وأشار إلى أن الفعاليات تتضمن أيضًا تنظيم ورشة عمل عن تحليل المخاطر الوظيفية والسلامة والصحة المهنية، علاوة على تنظيم مسابقة للتحدى بين الشركات فى مجال السلامة المهنية.

الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة محافظ أسوان

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