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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة بالقاهرة حار جنوب الصعيد

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب البلاد .
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء، تسجل القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

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